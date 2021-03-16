Украинская армия получила партию сверхмощных модернизированных танков (Фото)

Украинская армия получила новые модернизированные боевые танки Т-64БВ. Технику передал Харьковский бронетанковый завод. Данная информация размещена на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

Армия Украины получила сверхмощные модернизированные танки. Фото: cdn.iz.ru

Предварительно все танки прошли капитальный ремонт и были усовершенствованы.

В сообщении отмечается, что модернизация машин прошла очень быстро. Заказ на ремонт выполнили с существенным опережением сроков. Следует учитывать, что ремонтные работы происходили в условиях ограниченного финансирования.

Боевая машина-танк Т-64БВ — это последняя модификация основного украинского танка Т-64Б "Булат". Прежде всего украинский танк подобный советскому Т-64.

Теперь усовершенствованные машины имеют современные приборы наблюдения, которые помогут видеть ночью. Кроме того, тепловизор было интегрировано в прицельный комплекс. На Харьковском заводе обновили и навигацию и радиостанцию танков. Машина получила новую динамическую защиту и мощный двигатель.

Данные усовершенствования помогут украинским военным уверенно бороться на равных с противником.

Напомним, что Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Новейшее оружие существенно отличается от всех остальных, что есть в арсенале украинской армии. Назначение винтовки — уничтожать укрепления и технику противника, даже легкобронированную. Характеристику оружия и его фото можно найти в нашем материале.

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