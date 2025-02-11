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Украиноязычная армия: Минобороны и Омбудсмен усиливают сотрудничество

Минобороны поддерживает ряд инициатив по популяризации украинского языка среди военнослужащих

11 февраля 2025, 21:29
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины и уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень договорились об усилении сотрудничества для активного распространения государственного языка среди военнослужащих. Это решение приобретает особое значение в условиях войны, когда речь становится не только признаком идентичности, но и важным маркером "свой-чужой". Как в отличие от официального использования украинского языка, есть важные шаги для решения проблемы частичного использования русскоязычных слов в неформальных беседах.

Украиноязычная армия: Минобороны и Омбудсмен усиливают сотрудничество

Сергей Мельник и Тарас Кремень. Фото: mod.gov.ua

Заместитель министра обороны Сергей Мельник во время встречи с Тарасом Кременем подчеркнул важность распространения украинского языка среди военнослужащих не только через нормативные документы, но и в повседневном общении. Официально ВСУ полностью перешли на украинский язык, однако остаются случаи использования русскоязычных слов в неформальных разговорах, что является следствием длительной русификации страны. В то же время Министерство обороны активно работает над укреплением национальных приоритетов через языковые инициативы и разнообразные конкурсы, направленные на популяризацию государственного языка.

Тарас Кремень отметил, что в условиях войны украинский язык приобретает особое значение как маркер идентификации: "Язык стал инструментом борьбы, который позволяет быстро обнаружить врага и нанести удар". Он призвал к неукоснительному соблюдению языкового законодательства, а также отметил важность развития языкового образования и курсов для укрепления единства нации.

Минобороны активно поддерживает ряд инициатив по популяризации украинского языка среди военнослужащих, в частности, организует международные конкурсы по украинскому языку, а также награждает военных за освещение патриотической тематики в литературе и искусстве. Эти меры способствуют утверждению украинского языка как основного символа независимости и единства нашего государства.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minoborony-posylyt-spivpratsiu-z-movnym-ombudsmenom
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