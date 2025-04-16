Украинка стала «Мисс США»: она рассказала, как получила вожделенную корону

Украинка Адриана Пущак стала первой женщиной из Украины, получившей титул "Miss Petite Universe USA 2025" на престижном международном мероприятии в США. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Украинская модель стала победительницей конкурса красоты Miss Petite Universe USA 2025

Украинская модель родом из Дрогобыча в 2022 году эмигрировала в США из-за войны на родине. На днях она одержала победу на конкурсе красоты в США. Финал конкурса проходил в Лас-Вегасе. Он продлился с 9 по 12 апреля. Участие в мероприятии приняли красавицы из разных уголков Америки.

Они соревновались за победу в четырех этапах, где демонстрировали свою фигуру, красоту, харизму, актерское мастерство и интеллектуальные способности. Украинка представляла на события штат Иллинойс, поскольку раньше там стала победительницей конкурса красоты.

Я стала Miss Petite Universe USA 2025. (да, я – Мисс США!) Еще год назад я даже не могла представить, что выйду на сцену конкурса красоты в Америке, а сегодня держу в руках главную корону своей категории – Miss Petite University USA, где соревнуются невероятные женщины 30 ростом до 167 см. Эта победа – о том, что никогда не поздно. Что с любого роста можно подняться до самой высокой вершины. Среди 30 финалисток я также вошла в топ-3 народных любимиц конкурса", – написала Пущак.

По ее словам, она также соревновалась за победу в номинации "Miss USA University", где принимали участие женщины всех возрастов и разного роста. Ей удалось получить титул первой вице-мисс. В конце своего сообщения Адриана поблагодарила поклонников и родных за поддержку на конкурсе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что исполнительный директор КМИС отметил, что сегодня в мире нет такого человека, который мог бы сказать, сколько украинцев находится за границей. Население, находящееся на подконтрольной территории, составляет примерно 30 млн. человек. чел. Поэтому 5-7 млн находящихся за рубежом украинцев – это колоссальное количество людей, находящихся за пределами нашего государства.

"Если у определенной страны больше беженцев, она получает большее количество поддержки на этих беженцев. Поэтому здесь нет мотивации стран точно высчитывать всех украинцев за рубежом", — сказал он. По его словам, больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.