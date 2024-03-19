Украинка стала бабушкой в 105-й раз: близко ли это к рекорду Украины

46-летняя жительница Львова родила седьмого ребенка и рассказала, что новорожденный мальчик стал 105-м внуком 87-летней бабушки. По словам женщины, у ее в семье всегда было много детей.



Семья, родившая 105-го внука 87-летней бабушки. Фото: перинатальный центр Львова

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре сообщили об удачных родах 46-летней женщины, которая естественным образом родила мальчика массой 3 кг 460 граммов и ростом 55 см. Мать новорожденного ребенка поделилась, что имеет большую семью, а у бабушки уже более 100 внуков.

"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки! Роженица рассказала, что она родом из Ровенщины. В ее семье всегда было много деток. Она сама — десятый ребенок из тринадцати. Сейчас ее маме 87 лет" – сообщил перинатальный центр Львова.

Новорожденный мальчик получил имя Павел. На его встречу приехали все шесть старших детей семьи — три братика и три сестренки.

Отметим, что в 2018 году в Одесской области был зафиксирован всеукраинский рекорд по количеству внуков. 87-летний Павел Семенюк имел 127 внуков. В целом его семья считается самой большой в Украине и полностью состоит из 346 членов: 13 детей, 127 внуков, 203 правнуков и 6 праправнуков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи опросили и установили три вещи, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет.

Также "Комментарии" писали, что родители были напуганы, когда увидели своего новорожденного ребенка. Как сегодня выглядит девочка-панда.