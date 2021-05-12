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Украинка приютила у себя дома 70 кошек (Видео)

Жительница Александрии помогает животным и предоставляет им убежище, пищу и лечения

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна








Жительница Александрии предоставила убежище 70 котам. Женщина спасает животных с улиц, дает им пищу, лечение и теплоту. Затем, когда бездомные восстанавливаются, женщина находит им приют и отдает в хорошие руки. Об этом сообщает "Суспильне".

Украинка приютила у себя дома 70 кошек (Видео)

Жительница Александрии держит дома 70 кошек. Фото: cdn.profile.ru

Как рассказывает украинка, желание помогать животным у нее с детства.

"Сердце не выключишь, не могу пройти мимо тех, кому нужна помощь", — сказала спасительница кошек.

По словам женщины, в теплое время года животные живут во дворе. Зимой, женщина их забирает в дом.

Чтобы прокормить пушистиков, гражданке приходится тратить от 1,5 до 2 тысяч гривен.

Женщина считает, что котов нужно вылавливать и применять гуманную стерилизацию, чтобы уменьшить количество животных без хозяев в городе.

"У меня нет цели идти по городу и собирать животных к себе во двор, но я не могу переступить там, где проходят тысячи ног", — растроганно делится спасительница животных.

Сейчас женщина активно ищет добрые руки для пушистых любимцев.


Напомним, что женщина по имени Вэнь Цзюньхун из Китая поселила в своем доме почти 1500 различных животных. Сегодня в ее доме проживает 1300 собак, а также 100 котов и 4 лошади. Интересную историю женщину, видео и фото можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что в Атланте бездомный по имени Кот Уокер совершил невероятно смелый поступок, тем самым помог выжить животным. Их жизнь находилось буквально на волоске от смерти, пока бесстрашный человек не вытащил бедолаг с огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q1FStsCj_sU
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