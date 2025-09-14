Украинец вырастил самый большой подсолнечник в мире (ФОТО)

Украинец Алекс Бабич, проживающий в штате Индиана в США, установил мировой рекорд, вырастив самый большой подсолнечник в мире. Растение достигло высоты 10,90 метра, что официально зафиксировала Книга рекордов Гиннеса.

Самый большой подсолнечник в мире вырастил украинец. Фото: Книга рекордов Гиннеса

Ранее мировой рекорд по высоте подсолнечника принадлежал немцу Гансу-Петеру Шифферу, который в 2014 году вырастил подсолнечник высотой 9,17 метра. Достижение украинца Алекса Бабича превзошло этот показатель более чем на полтора метра, ведь рекордный подсолнечник достиг почти 11 метров. Семена для рекордного растения происходили от другого немецкого селекционера Буркхарда Гренделя. В 2024 году он вырастил подсолнечник высотой 8,58 метра, который стал вторым по высоте в мире.

Свое рекордное растение Алекс назвал "Клевер" в честь сына Кинаи, который постоянно находил четырехлистный клевер и клал их у растения для удачи. Как пояснил Алекс, для него этот цветок имеет особое значение, ведь подсолнечник является национальным символом Украины.

Самый высокий в мире подсолнечник. Фото: AP

Бабич выращивает подсолнечники уже семь лет и хорошо разбирается в их культивировании. В 2022 году Бабич уже получил звание автора самого высокого подсолнечника в США, когда вырастил растение высотой 7,67 метра, а в 2024-м украинец вырастил сразу десять растений, превысивших 6 метров.

В начале этого сезона он пообещал жене, если удастся установить мировой рекорд, то в 2026 году он сделает паузу в соревновательном выращивании, чтобы следующим летом семья могла поехать в поход.

"Мы молимся, чтобы война закончилась. И надеемся, что этот рекорд вдохновит людей в нужных местах. Прошло уже достаточно времени", — отметил Бабич.

Книга рекордов Гиннеса зафиксировала рекорд самого высокого подсолнечника в мире 3 сентября 2025 года.

