Европейский суд по правам человека принял важное решение относительно ряда исков, касающихся бездействия Украины во время конфликта между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 47 человек. Об этом свидетельствует решение суда.

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Да, суд указал, что события того дня в значительной степени были вызваны российской пропагандой, но также отметил нарушения со стороны Украины, что обязывает государство выплатить компенсации.

Это решение ЕСПЧ касается событий 2 мая 2014 года, когда пророссийские сепаратисты из "антимайдана" напали на участников проукраинской демонстрации.

Столкновение между двумя сторонами и последующие убийства участников проукраинского марша привели к штурму лагеря "антимайдановцев" на Куликовом поле и пожара в Доме профсоюзов, унесшего жизни многих сторонников "антимайдана".

Родственники 25 погибших и трех человек, выживших после пожара, подали несколько исков в ЕСПЧ.

Среди истцов — родственники двух проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений, а также три человека, идентифицированные как "случайные прохожие", также получившие смертельные ранения. Кроме того, судятся родственники погибших "антимайдановцев", оказавшихся в пламени Дома профсоюзов. Однако суд отметил, что не классифицирует истцов по их идеологическим убеждениям.

Несмотря на разницу во взглядах участников тех событий, все истцы обращались в Украину из-за ее бездействия, считая, что государство могло предотвратить трагедию.

Однако суд несколько раз подчеркнул, что главным виновником событий является Россия и ее действия по дестабилизации ситуации в Украине.

"Суд считает, что российская дезинформация и пропаганда сыграли важную роль в трагедии... Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации по поводу новой украинской власти и сторонников Майдана со стороны России и ее медиа", — отмечается в реш.

Портал "Комментарии" писал, что "при Зеленском в Одессе творится настоящий беспредел — цены растут, людей отлавливают на улицах, а ВСУ занимают школы, куда потом прилетает. Люди хотят, чтобы быстрее пришла россия, тогда страдания закончатся". Такое пропагандистское псевдоСМИ заявил некий "коренной одессит" Николай Федорович.