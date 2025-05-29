Украине не стоит соглашаться на встречу в формате Зеленский – Трамп – Путин: важная причина

Вероятность переговоров между президентами США, Украины и России пока крайне низка, и даже в случае их проведения такая встреча вряд ли будет выгодна Украине, заявил дипломат Александр Хара.

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По его словам, Россия системно продвигает нарратив, что в Украине якобы нет легитимной власти, что автоматически усложняет какие-либо переговоры в глазах Кремля. Путин, в свою очередь, пытается добиться прямого диалога с Дональдом Трампом, и главная цель такого формата — принятие решений по Украине без ее участия.

Дипломат отметил, что в мире растет влияние политических сил, стремящихся разделить глобальный порядок на отдельные сферы влияния. Речь идет, в частности, о движении MAGA в США и отдельных аналитиков, прогнозирующих формирование трех мировых центров силы — США, Китая и России.

Хара убежден: даже если встреча состоится, Украине не следует ожидать положительных результатов. Ведь Киев не намерен отказываться от временно оккупированных территорий, даже несмотря на ограниченные возможности вернуть их военным путем. При этом Москва не демонстрирует готовность возвращать захваченные земли добровольно.

"Любые переговоры, которые могут выглядеть принуждением Украины к капитуляции под прикрытием "мирных инициатив", опасны. Путин может использовать их для манипуляций, выставив Украину как сторону, якобы не стремящуюся к миру. Это позволит ему закрепить свою позицию и навязать Западу мнение о необходимости признания".

По его мнению, президент Зеленский действует правильно избегая подобных форматов, ведь это лишь подталкивает Кремль к международной изоляции.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что потенциальная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным остается возможной, но только при достижении предварительных договоренностей на уровне делегаций.