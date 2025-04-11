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Украине грозит крайне опасная инфекция: на пунктах пропуска уже прибегли к крайним мерам

На КПП Украины принимают меры по недопущению ящура

сегодня, 15:55
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Клименко Елена

В Черновицкой области усилен ветеринарный контроль для недопущения проникновения вируса ящура на территорию Украины. Причиной стало зафиксированное возгорание болезни в одной из соседних стран. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Украине грозит крайне опасная инфекция: на пунктах пропуска уже прибегли к крайним мерам

Фото: из открытых источников

Ветеринарные специалисты проводят тщательные проверки состояния здоровья парнокопытных животных в приграничной зоне, охватывающей 10 километров. Пока никакого случая заражения не обнаружено, однако мониторинг продолжается в усиленном режиме.

"Учитывая, что источник инфекции приблизился непосредственно к государственной границе, медлить нельзя. Мы не должны ждать, пока вирус окажется внутри страны, поэтому на контрольно-пропускных пунктах проводится обязательная дезинфекция транспортных средств", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ящур — опасное вирусное заболевание, быстро распространяющееся среди скота, особенно парнокопытных, нанося значительные потери в животноводстве.

Портал "Комментарии" писал, что в Украине введены ограничения на импорт грузов из Венгрии после обнаружения вспышки ящура среди животных. Запрет относится к животным, генетическому материалу и продуктам животного происхождения из пораженных регионов.

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии была зафиксирована вспышка ящура, что побудило Госпродпотребслужбу Украины ввести строгие ограничения на ввоз потенциально опасных грузов. Запрет распространяется на животных, которые могут быть чувствительны к ящуру вируса, генетический материал, а также на сырье и продукты животного происхождения от восприимчивых видов.



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