На самом деле ошибочна идея относительно персональной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Без участия делегаций США и ЕС данное действо имеет большой риск перерасти в гарантированное шоу "квн против кгб". Поэтому еще не поздно сделать превентивные шаги, чтобы выбить из рук Путина козырь Стамбульского соглашения-капитуляции 2022 года. Такое мнение у себя в Facebook высказал экс-министр внутренних дел и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Политик обращает внимание, что в настоящее время крайне необходимо заявление о несоответствии Стамбульского соглашения директивам президента. Это снимет ее легитимность даже при подписи украинской стороны.

Юрий Луценко продолжает, далее необходимо возбуждение уголовного производства, которое даст оценку участникам этих событий. Должно быть объявлено, что единственной юридической базой переговоров должен быть не Стамбул-1, а Договор о государственной границе Украины и РФ, подписанный в 2003 году президентами Кучмой и Путиным. Все остальное – от лукавого, или голоса его, ныне выступающего спецпосланником Трампа Стив Уиткоффа.

Читайте на портале "Комментарии" — кремлевские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин имел основания отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров по прекращению огня. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня крайний день, когда действует заявка россии об испытаниях в Капустином Яру, а именно оттуда возможен удар по Украине "Орешником". Так что гипотетически сегодня возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле. Такое мнение у Facebook высказали офицер ВСУ, политолог Виктор Таран.