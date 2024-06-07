Украинцы за границей могут выдохнуть: правительство отменило одно из своих нелепых требований

Кабинет Министров Украины принял решение о взятии на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находившихся за границей более трех месяцев без их личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Мобилизация в Украине

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмм-канале, соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу 7 июня. По его словам, данное решение вносит изменения в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также в порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Кроме того, решение позволяет районным (городским) ТЦК и СП направлять электронные обращения в территориальные органы Национальной полиции в отношении призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, исключено требование о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинцы, постоянно проживающие за границей и снятые с военно-учетного учета, могли получить серьезные проблемы. О них рассказывал народный депутат Игорь Фрис. В частности, по его словам, от граждан, постоянно проживающих за границей и состоящих на постоянном консульском учете, потребовали вернуться в Украину и обновить свои данные или встать на военный учет.





