Украинцы за границей могут получить бронь от мобилизации, но есть нюанс

Украинцы, находящиеся за границей, скоро смогут получить бронь от мобилизации дистанционно. Для этого создаются специальные Unity Hub – зарубежные центры, способствующие трудоустройству граждан в Украине. Цель – предоставить возможность получить статус бронированного работника еще до возвращения на родину. Как будет работать эта система и кто сможет воспользоваться ею – разбирались "Комментарии", ссылаясь на ЭП.

Фото из открытых источников

Что такое Unity Hub

Центры Unity Hub будут открываться в странах, где проживает больше всего украинцев. Они станут площадкой для:

Оформление брони от мобилизации

Поиск работы в Украине

Консультаций по возвращению на родину

Как это поможет украинцам за границей

По словам министра национального единства Алексея Чернышева, главная задача – сделать невозможным мобилизацию украинцев сразу после пересечения границы. Получив заранее бронь, гражданин сможет беспрепятственно вернуться на работу в оборонной или других стратегически важных отраслях.

Кто может получить бронь

Защита от мобилизации будет доступна для тех, чья профессия входит в перечень критически важных для государства. Следовательно, система не является общей, но может стать спасительным механизмом для специалистов в приоритетных областях.

Детали о работе Unity Hub и процедурах бронирования пока прорабатываются, поэтому украинцам за рубежом следует следить за обновлениями от правительства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине в феврале истекало время подтверждения критичности предприятий для оформления бронирования от мобилизации для работников. Однако Кабмин решил сменить сроки. В Украине продлили отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта.



