Украинцы за границей могут получить бронь от мобилизации, но есть нюанс

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Амбарцумян Анна
Украинцы, находящиеся за границей, скоро смогут получить бронь от мобилизации дистанционно. Для этого создаются специальные Unity Hub – зарубежные центры, способствующие трудоустройству граждан в Украине. Цель – предоставить возможность получить статус бронированного работника еще до возвращения на родину. Как будет работать эта система и кто сможет воспользоваться ею – разбирались "Комментарии", ссылаясь на ЭП.
Фото из открытых источников
Центры Unity Hub будут открываться в странах, где проживает больше всего украинцев. Они станут площадкой для:
Оформление брони от мобилизации
Поиск работы в Украине
Консультаций по возвращению на родину
По словам министра национального единства Алексея Чернышева, главная задача – сделать невозможным мобилизацию украинцев сразу после пересечения границы. Получив заранее бронь, гражданин сможет беспрепятственно вернуться на работу в оборонной или других стратегически важных отраслях.
Кто может получить бронь
Защита от мобилизации будет доступна для тех, чья профессия входит в перечень критически важных для государства. Следовательно, система не является общей, но может стать спасительным механизмом для специалистов в приоритетных областях.
Детали о работе Unity Hub и процедурах бронирования пока прорабатываются, поэтому украинцам за рубежом следует следить за обновлениями от правительства.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине в феврале истекало время подтверждения критичности предприятий для оформления бронирования от мобилизации для работников. Однако Кабмин решил сменить сроки. В Украине продлили отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта.
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