Украинцы вышли на митинг в поддержку закрытых телеканалов (Фото, Видео)

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Кириєнко Анна
В Киеве граждане протестуют против закрытия украинских каналов. Фото: focus.ua
Восьмого февраля жители Киева с плакатами собрались под конгрессно-выставочным центром "Парковый". Именно здесь проходит форум "Украина 30", где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Люди требуют продолжения работы каналов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Кроме того, протестующие считают закрытие телеканалов ограничением свободы слова и опасаются, что украинская власть и дальше будет применять санкции к отечественным СМИ.
Большинство митингующих держат в руках плакаты с надписями "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова".
Хранить правопорядок вышли представители "Нацкорпусу". Полиция сдерживает граждан и не дает им пройти ближе к конгрессно-выставочному центру.
В связи с акцией протеста в Киеве движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут.
Напомним, что сегодня в Украине стартовал трехдневный форум, посвященный пандемии коронавируса и ее преодолению. В нем принимают участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также другие представители власти. Форум проходит при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), а также ВОЗ.
Участники форума обсудят вопросы, касающиеся пандемии, адаптации образования, восстановления экономики, помощи уязвимым слоям населения. Кроме того, спикеры поделятся международным опытом борьбы с Covid-19 и расскажут о перспективах открытия границ стран. Подробности о мероприятии смотрите в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Верховной Раде Украины могут запретить нахождение журналистов каналов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. Их хотят лишить аккредитации на работу в украинском парламенте. Детали скандала читайте здесь.
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