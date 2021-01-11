Украинцы выезжают в Европу: пробки на границе

Новогодние праздники подошли к концу и после Рождества украинцы массово выезжают в Европу. Такую информацию предоставила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Очередь на границе

Так, согласно информации ведомства, после Рождества поток выезжающих в страны Евросоюза существенно возрос.

"С 9 января в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. На данный момент выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС", — сообщили в ГПСУ.

Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Пограничники отмечают, что подавляющее большинство лиц и транспорта оформлены на выезд из Украины.

"В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются по около 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления", — уточнили в ведомстве.

В ГПСУ также порекомендовали гражданам, собирающимся выехать за границу учитывать возможность временного накопления пассажиров и транспорта перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС и изучить карантинные мероприятия в странах, в которые планируется въезд.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейская комиссия решила зарегистрировать Европейскую гражданскую инициативу (ECI) под названием "Инициатива гражданского общества по запрету практики массового биометрического наблюдения". Организаторы ECI призывают Комиссию предложить правовой акт, который навсегда прекратит неизбирательное и произвольно целенаправленное использование биометрических данных способами, приводящие к массовому слежению или любому неправомерному вмешательству в основные права.

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