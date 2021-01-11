Украинцы выезжают в Европу: пробки на границе

Язык
Coinspot 11.01.2021
BTC/USD
34895.02
ETH/USD
1091.53
LTC/USD
143.80
НБУ 11.01.2021
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Новогодние праздники подошли к концу и после Рождества украинцы массово выезжают в Европу. Такую информацию предоставила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Очередь на границе
Так, согласно информации ведомства, после Рождества поток выезжающих в страны Евросоюза существенно возрос.
Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Пограничники отмечают, что подавляющее большинство лиц и транспорта оформлены на выезд из Украины.
В ГПСУ также порекомендовали гражданам, собирающимся выехать за границу учитывать возможность временного накопления пассажиров и транспорта перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС и изучить карантинные мероприятия в странах, в которые планируется въезд.
Как сообщал портал "Комментарии", Европейская комиссия решила зарегистрировать Европейскую гражданскую инициативу (ECI) под названием "Инициатива гражданского общества по запрету практики массового биометрического наблюдения". Организаторы ECI призывают Комиссию предложить правовой акт, который навсегда прекратит неизбирательное и произвольно целенаправленное использование биометрических данных способами, приводящие к массовому слежению или любому неправомерному вмешательству в основные права.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости