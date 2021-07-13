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Украинцы все чаще ездят на отечественном электротранспорте

Электрокары отечественного производства вытесняют импортные модели с украинского рынка

сегодня, 13:16
Автор:

Станислав Молчанов

Национальный украинский производитель городского электротранспорта и комплектующих "БКМ-Украина" уверенно увеличивает долю своего присутствия на украинском рынке, постепенно вытесняя своих иностранных конкурентов. Компания, созданная пять лет назад, уже успешно реализовала проекты обновления парков городского пассажирского транспорта в Житомире, Мариуполе, Днепре, Сумах, Кременчуге и Краматорске. Об этом рассказал глава правления компании Николай Романюк.

Украинцы все чаще ездят на отечественном электротранспорте

Электрокар - фото из открытых источников

"На сегодняшний день, благодаря налаживанию производства и увеличению мощностей, коллектив "БКМ-Украина" смог добиться показателя локализации производства в 40% и этот уровень постоянно растёт. Наша компания внимательно следит за мировыми трендами развития городского общественного транспорта и проводит как регулярную модернизацию транспорта, который уже работает на маршрутах, устанавливая Wi-Fi, USB розетки и видеонаблюдение, так и внедряют инновации в проекты будущих моделей, которые готовятся к серийному производству", — отмечают в компании.

Все производственные мощности предприятия находятся в городе Луцке Волынской области. На сегодняшний день украинский производитель выпускает троллейбусы, троллейбусы с автономным ходом, электро-автобусы и трамвайные вагоны.

В ближайшей перспективе запланирована разработка модели электрогрузовика с различной грузоподъёмностью. Электрогрузовики более экологичны по сравнению с обычным транспортом и обеспечат потребность бизнеса в уменьшении стоимости перевозок.

В 2021 году предприятие "БКМ-Украина" презентовало новую революционную модель троллейбусов с усовершенствованными дизайном и технологией. Украинские города, которые подпишут новые контракты на поставку электротранспорта, получат уже улучшенные модели троллейбусов.

Эксперты отмечают, что наращивание объемов производства и конкурентоспособность отечественных предприятий — не только предмет гордости для нашей страны, но и серьезная поддержка для национальной экономики, ведь средства за реализуемую продукцию остаются в Украине — значительная их часть остаётся в бюджете под видом уплаченных налогов и сборов.


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