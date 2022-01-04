Украинцы включили режим экономии: эксперт поделился своим наблюдением из супермаркета

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Кравцев Сергей
Несмотря на, казалось бы, переполненные супермаркеты и магазины, но перед новогодними праздниками украинцы включили режим тотальной экономии и не очень спешили делать дорогостоящие покупки для праздничного стола, в первую очередь, из-за цен, которые "кусаются". Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и блогер Павел Бондаренко.
Праздничный стол. Фото: фейсбук Павла Бондаренко
Павел Бондаренко добавляет, то же самое с элитными видами рыбы красной икрой и подарочными наборами конфет.
Он добавляет, наблюдения показывают, что начинается нехорошая тенденция. Киев по понятным причинам во внимание не стоит принимать. В столице всегда были совсем другие уровни доходов. Бондаренко допускает, что, возможно, по этой же причине практически не было фейерверков.
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