Украинцы включили режим экономии: эксперт поделился своим наблюдением из супермаркета

Несмотря на, казалось бы, переполненные супермаркеты и магазины, но перед новогодними праздниками украинцы включили режим тотальной экономии и не очень спешили делать дорогостоящие покупки для праздничного стола, в первую очередь, из-за цен, которые "кусаются". Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и блогер Павел Бондаренко.

Праздничный стол. Фото: фейсбук Павла Бондаренко

"Знаете, что заметил в этом году? Очень скромные рождественско-новогодние закупки. В супермаркете (райцентр, но сравнительно "благополучный", потому что многие военные) в прошлые годы полки с "вискарем", ромом и джином пустели. По некоторым позициям в цене 450+ грн стояли стикеры "товар в дороге". В этом году количество покупателей этих напитков, по-моему, упало и сильно. Вместо "Артемовского" и импортных игристых вин народ брал более бюджетную "газировку", хотя разница в цене около 20 гривен", – поделился наблюдением журналист.

Павел Бондаренко добавляет, то же самое с элитными видами рыбы красной икрой и подарочными наборами конфет.

"Мне показалось действительно ли это – народ впервые серьезно экономит на новогодние праздники?", – задается вопросом блогер.

Он добавляет, наблюдения показывают, что начинается нехорошая тенденция. Киев по понятным причинам во внимание не стоит принимать. В столице всегда были совсем другие уровни доходов. Бондаренко допускает, что, возможно, по этой же причине практически не было фейерверков.

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