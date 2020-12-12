Украинцы увидят большой звездопад в эти выходные

В ночь с воскресенья 13 на понедельник 14 декабря, как и каждый год, мир сможет увидеть дождь из падающих звезд, или звездопад. Это явление называют роем Геминид, или "облаком пыли". В течение этого периода Земля проходит через "облако" со скоростью 30 км / с (или более 100 000 км / ч), что приводит "воспламенению" пыли при попадании в атмосферу. Об этом пишет Le Figaro.

Звездопад

Геминиды получили свое название от созвездия Близнецов. Их радиант, точка соприкосновения Земли с облаком, находится рядом со звездой Кастор (скопление звезд), находящейся в созвездии Близнецов. И все падающие звезды, как кажется, исходят от этого сияния.

Максимальное количество падающих звезд — порядка нескольких десятков в час — ожидается во второй половине ночи, с 1 до 2 часов ночи понедельника. Желательно уйти как можно дальше от городских огней и смотреть на юг, чтобы полюбоваться зрелищем.

Напоним, компания Disney провела масштабную презентацию перспективных кинопроектов. Новый фильм, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", запланирована на конец 2023 года.

Как сообщали "Комментарии", Минздрав Великобритании объявил, что с понедельника люди, которые контактировали с зараженным коронавирусом должны уйти на самоизоляцию на 10 дней вместо 14. Меры согласованы по всей территории Великобритании.

Ранее также стало известно, что китайские власти задержали сотрудника Bloomberg, который работает в информационном бюро Bloomberg в Пекине, по подозрению в создании угрозы национальной безопасности. Сотрудники службы безопасности в штатском сопроводили Хейз Фан из ее многоквартирного дома.









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