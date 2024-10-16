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Украинцы требуют запретить экстрасенсы в новостях: петиция набирает подписи

Общественная инициатива в Украине: петиция за отсутствие экстрасенсов в медиапространстве

сегодня, 18:02
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Черновалова Кристина

На сайте Кабинета министров появилась петиция, предлагающая запретить экстрасенсы в новостях и телемарафонах. Автор петиции, Наталья Яковлева, считает, что появление гадателей и тарологов на экранах украинского телевидения является обманом зрителей и может быть даже опасным, поскольку некоторые из них имеют пророссийские взгляды.

Украинцы требуют запретить экстрасенсы в новостях: петиция набирает подписи

В Украине предлагают запретить экстрасенсов в новостях

Петицию опубликовали 12 сентября, и сейчас она уже собрала более 700 подписей из необходимых 25 тысяч для рассмотрения. Яковлева пишет, что известные украинские телеканалы все чаще приглашают экстрасенсов для того, чтобы они предвидели войну или комментировали обстрелы украинских городов. Она считает, что это наносит вред психологическому состоянию людей, которые и так переживают тяжелые времена из-за войны.

Украинцы требуют запретить экстрасенсы в новостях: петиция набирает подписи - фото 2

Особую обеспокоенность автора вызывает то, что некоторые из этих экстрасенсов имеют связи с Россией или скрытую пророссийскую позицию. Яковлева отмечает, что их "услуги" могут приводить к финансовым потерям и психологическому давлению на украинцев. Она называет появление экстрасенсов в новостях пропагандой магического мышления, которое вредит обществу.

Автор также обращает внимание на то, что эзотерики часто манипулируют зрителями, заставляя их верить в свои сверхъестественные способности. По мнению Яковлевой, это недопустимо, особенно во время войны, когда люди должны получать достоверную информацию, а не придуманные прогнозы.

"Поэтому недопустим тот факт, что за деньги украинцев их успешно кормят с телеэкранов откровенным псевдонаучным бредом от экстрасенсов, которые к тому же манипулируют мнением украинских зрителей относительно своих "сверхъестественных способностей", вводя их в заблуждение", — акцентирует она.



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7203?fbclid=IwY2xjawF8U2NleHRuA2FlbQIxMAABHbjpUnGIcJrYqikHhW1AENJ86hpefbHNtNsW-rd5Lfa3ryo85JO1f7-FMQ_aem_-DAf72C6jMyEyhikBPjqmg
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