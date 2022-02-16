Украинцы стали больше заключать брачных контрактов: что показывает исследование

Пока в Украине не очень развита практика заключения брачных контрактов. По статистическим данным, подписывает такой документ одна пара из сотни. Однако по итогам 2021 года количество заключавших контракт молодоженов увеличилось на 46% по сравнению с годом внедрения карантина. Об этом сообщает Опендатабот.



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Всего было зарегистрировано 4099 брачных договоров в Украине в прошлом году. В 2020 было заключено 2796 договоров, в 2019 – 2079. Поэтому можно говорить о положительной тенденции в этой сфере правоотношений.

Поженилось за 2021 год 214 тысяч пар, что на 27% больше по сравнению с 2020-м. Меньше всего регистраций браков было зафиксировано именно в "карантинном" 2020 году — всего 167 794 брака. Для сравнения, в 2019 году зарегистрировано 237 858 официальных браков.



В региональном разрезе больше всего пар женится в столице – 25 301 регистрация брака в 2021 году. Среди областей венец лидерства получила Днепропетровская область с общим количеством браков за год – 18 577. Чуть меньше пар женилось в Одесской области – 15 910 браков.

Но если сравнить количество регистраций в ЗАГСе в 1991 и в 2021 годах, то разница ощутимая: 493 тысяч свадеб против 214 тысяч. Также в 2021 году произошло 29 587 разводов.

Как сообщал портал "Комментарии", проведен опрос относительно мнений украинцев об инфопространстве и отечественных медиа. Результаты опроса показали, какие социальные сети самые популярные среди украинцев, откуда они берут новости и что читают. Социальное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2021 года.

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