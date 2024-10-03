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Украинцы стали активнее платить алименты в 2024 году: причина

В 2024 году уплата алиментов в Украине выросла на 30% из-за мобилизационных нововведений

сегодня, 17:20
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Черновалова Кристина

Украинские родители в 2024 году начали более добросовестно уплачивать алименты, мотивированные потенциальной утратой права на отсрочку от мобилизации. По данным Министерства юстиции, прирост выплат составляет значительные 30% по сравнению с предыдущим годом.

Украинцы стали активнее платить алименты в 2024 году: причина

Увеличение выплат алиментов в Украине: отсрочка от мобилизации как стимул

Глава Центрального управления Минюста Кирилл Миненко заявил во время телемарафона, что новые правила мобилизации влияют на повышение ответственности среди родителей. Согласно этим правилам, отец, имеющий троих несовершеннолетних детей и регулярно платящий алименты, может рассчитывать на отсрочку от призыва.

"Если отец имеет задолженность по алиментам, превышающую три месяца, считается, что он не удерживает своих детей должным образом. В таком случае он может быть лишен права на отсрочку", — пояснил Миненко.

Ранее "Комментарии" писали, что член оборонного комитета Ирина Фриз сообщила, что мужчины на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей, при определенных обстоятельствах могут потерять право на получение отсрочки от мобилизации. По ее словам, правительство предложило нардепам лишить права на отсрочку мужчин , имеющие долги по выплате алиментов за три месяца и более. Она добавила, что комитет принял такое решение.

Читайте на портале "Комментарии" — Согласно действующему законодательству, несмотря на российскую вооруженную агрессию и проведение мобилизации в Украине, многие военнообязанные имеют право на получение отсрочки. Среди таких граждан и многодетные родители — у кого на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Как оформить отсрочку многодетному отцу и в каких случаях ТЦК может отказать, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Закарпатского ОТЦК и СП.



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