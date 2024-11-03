Украинцы создали три петиции против 1000 от Зеленского: какие аргументы

На сайте президента Украины появились три петиции, выражающие недовольство инициативой по выплате единовременного пособия в 1000 гривен. "Комментарии" разбирались, на что именно люди призывают потратить эти средства.

Первая петиция: "Средства на оборону, а не на выплаты"

В документе говорится, что выделение 1000 гривен не решит проблемы, с которой сталкиваются украинцы, эти деньги могут быть использованы для производства вооружения. Автор петиции, пенсионерка с 30-летним стажем, считает, что в условиях войны такие расходы нецелесообразны, ведь на полученные средства можно изготовить ракеты-дроны, которые значительно усилит защиту страны.

Вторая петиция: "Нарушение Конституции"

Эта инициатива критикует план выплаты 1000 гривен как дискриминационный. Автор утверждает, что возмещение будет получать только та часть населения, у которой дорогие смартфоны, нарушающая статью 24 Конституции Украины о равенстве прав граждан. Они требуют отмены этой программы в пользу тех, кто действительно нуждается в помощи.

Планируется, что ее смогут получить только те, у кого есть дорогой смартфон (телефон) с установленной программой Действие, то есть привилегии богатым, а бедные люди (пенсионеры и др.), у которых нет таких дорогих гаджетов 1000 грн получить не смогут! Такое предложение – просто издевательство над бедными людьми, – говорится в петиции.

Третья петиция: "Поддержка ветеранов вместо выплат"

Последняя петиция призывает перенаправить бюджетные средства из программы єПідтримка на программы реабилитации ветеранов. Автор аргументирует, что направление финансирования в поддержку ветеранов, возвращающихся к мирной жизни, будет более целесообразным и положительно повлияет на экономику страны.

Несмотря на то, что эти петиции собрали незначительное количество голосов, украинцы имеют возможность подписать их в течение следующих 88 дней.

Читайте на портале "Комментарии" — Государство начнет выплачивать по 1000 гривен каждому гражданину Украины в рамках новой программы "Национальный Кэшбэк". Эти средства можно получить на виртуальную карту, которую легко открыть через приложение "Действие".