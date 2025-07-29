Украинцы со средней зарплатой не могут претендовать даже на среднюю пенсию: детали

В Украине по действующим правилам с 35 годами стажа и средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет меньше средней. В то же время, чтобы получать пенсию в 10 тысяч. грн, необходимо платить взносы по зарплате в 38,3 тыс. грн. грн. Об этом говорится в публикации сайта Обозреватель.

Пенсии. Фото: из открытых источников

По состоянию на май 2025-го средняя зарплата в Украине (данные ПФУ) равнялась 20,3 тыс. грн. Следовательно, украинец с такой зарплатой, который на протяжении жизни получал средний доход, за 35 лет стажа может получить пенсию в размере 5269,9 грн. Эта выплата ниже средней пенсии по стране (6410,1 грн).

Тот же, кто получал минимальную зарплату, сейчас может претендовать на пенсию в размере 2361 грн (минимальная). Чтобы получить пенсию в 10 тысяч. грн, необходимо иметь зарплату в размере, который в 1,89 раз выше минималки. По состоянию на данный момент это 38,3 тыс. грн.

А дальше можно за счет обычного расчета понять, кто и какую будет получать пенсию.

Пенсия в 11 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 42,2 тыс. грн. грн

Пенсия в 12 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 46 тыс. грн

Пенсия в 13 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 49,9 тыс. грн. грн

Пенсия в 14 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 53,79 тыс. грн. грн

Пенсия в 15 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 57,65 тыс. грн. грн

Здесь стоит отметить, что в Украине пенсия зависит от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за последние три года.

Согласно данным ПФУ, средняя в стране пенсия составляет 6410,1 грн. В то же время большинство пенсионеров получают значительно меньшие суммы на руки: пенсию до 4 тыс. грн получают 3623145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); пенсию до 5 тыс. грн получают 5724553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

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