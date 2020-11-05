Украинцы снизили социальную активность - исследование

Украинцы снова начали снижать социальную активность. Главная причина этому — вспышка коронавируса. Согласно наблюдениям и подсчетам Центра экономической стратегии за последнюю неделю передвижение пешком или автомобилем снизилось примерно на 4%. Если брать данные за месяц, то процент увеличивается до отметки 14.

Фото: Радио Свобода

На работу в октябре перестали ходить 8% граждан. Большинство переходит на "дистанционку".

Эксперты центра сообщают, что на такие показатели влияет не только пандемия и осторожность, но и сезонное снижение активности. Обычно такое случается накануне зимы.

В октябре немного остыл и рынок труда. Количество вакансий, которое поступает в биржу труда еженедельно, уменьшилось на 8%.

А вот использование электроэнергии значительно возросло. Теперь, когда люди сидят дома, использование электричества увеличилось на 23%.

Данные определялись с помощью трекера восстановления украинской экономики Центра экономической стратегии. Помогали определить тенденции активности компании Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, "Укрэнерго", Dragon Capital и ПриватБанк.

Напоминаем, НБУ зафиксировал, что с 2020 года украинцы стали чаще использовать безналичный расчет.

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