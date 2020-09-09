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Украинцы смогут путешествовать на самолетах, предъявляя только электронный паспорт

Украинцам можно будет не брать с собой паспорт во время путешествия

сегодня, 15:46
Автор:

Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины разработал законопроект, согласно которому украинцы смогут путешествовать на самолете в пределах Украины, предъявляя только внутренний электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинцы смогут путешествовать на самолетах, предъявляя только электронный паспорт

Премьер также отметил, что эта инициатива появилась в рамках президентской стратегии "государство в смартфоне".

Ранее "Комментарии" писали, что лоукостер Wizz Air предложил путешественникам новую услугу: чтобы пассажиры получили места рядом, нужно будет за это заплатить. В случае оплаты сбора гарантируется, что места летящих вместе взрослых путешественников будут находиться рядом. Отметим, что новая услуга "Места рядом" рассчитана только на двух взрослых пассажиров, которые приобретут билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест. Стоимость новой услуги составляет 12 евро за перелет в одну сторону, а 24 евро – в обе стороны. При этом, при бронировании перелета туда-обратно, необходимо также оплатить сбор в обе стороны.


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