Украинцы смогут путешествовать на самолетах, предъявляя только электронный паспорт

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Татьяна Веремеева
Кабинет Министров Украины разработал законопроект, согласно которому
украинцы смогут путешествовать на самолете в пределах Украины, предъявляя
только внутренний электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Об этом
сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Премьер также отметил, что эта инициатива появилась в рамках президентской стратегии "государство в смартфоне".
Ранее "Комментарии" писали, что лоукостер Wizz Air предложил
путешественникам новую
услугу: чтобы пассажиры получили места рядом, нужно будет за это заплатить. В случае оплаты сбора гарантируется, что
места летящих вместе взрослых путешественников будут находиться рядом. Отметим,
что новая услуга "Места рядом" рассчитана только на двух взрослых пассажиров,
которые приобретут билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без
включенного выбора мест. Стоимость новой услуги составляет 12 евро за перелет в
одну сторону, а 24 евро – в обе стороны. При этом, при бронировании перелета
туда-обратно, необходимо также оплатить сбор в обе стороны.
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