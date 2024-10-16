Украинцы смогут получить ваучеры на обучение: Правительство приняло новый законопроект

В Украине увеличится количество граждан, которые могут воспользоваться ваучерами для переподготовки и повышения квалификаций. Министерство экономики представило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения", получившего поддержку Правительства на заседании 15 октября.



Ваучеры на обучение. Фото из открытых источников

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная отметила, что расширение круга лиц, которые могут получить ваучеры, будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда и будет стимулировать трудоустройство квалифицированных специалистов.

С начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн. грн. Это больше. чем за весь прошедший год. В частности, наибольший спрос мы сейчас наблюдаем на обучение таких профессий, как повар, водитель, медицинские профессии, — объясняет Татьяна Бережная.

Кого охватят новые возможности получения ваучеров на обучение:

участники боевых действий, независимо от срока увольнения с военной службы;

внутренне перемещенные лица (без требования об отсутствии соответствующей работы);

лица с инвалидностью (без требования об отсутствии соответствующей работы);

граждане старше 35 лет со страховым стажем не менее 10 лет. Сейчас существует ограничение для людей старше 45 лет, имеющих страховой стаж менее 15 лет.

Кроме того, обучающиеся безработные смогут получать материальную помощь во время обучения. Размер и порядок предоставления этой помощи будут определены Кабинетом Министров.

Также они могут подтверждать или присваивать свои профессиональные квалификации в аккредитованных центрах, получая компенсацию расходов на проживание и проезд.