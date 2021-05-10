logo
Русский Українська

BTC/USD

58105.82

ETH/USD

4098.27

LTC/USD

393.11

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото)

Условием является то, что они должны иметь отличительные черты, к примеру, брак

сегодня, 12:52
Автор:

Елизавета Черных

Нумизматы готовы покупать монеты редких номиналов за тысячи гривен. Также они охотятся за теми из них, которые имеют брак в чеканке или весе. В издании "OBOZREVATEL" рассказали о наиболее крупных сделках по продаже монет в Украине. 

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото)

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать - фото из открытых источников

5 копеек 2007 года

Особенностью такой монеты является то, что она имеет нестандартный легкий вес в 3,47 грамма. Ее готовы продать в тысячи раз больше номинала, а именно за  3000 гривен. Аукцион еще не подошел к концу. 

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото) - фото 2

Монеты 50 копеек 2014 и 2016 годов

Эти монеты отличаются материалом изготовления. Они были сделаны из 1(96)-1(96)к магнитной стали, покрытой никелем. Их продали на аукционе за 3501 гривну.

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото) - фото 3

1 гривна 2013 года

Стоимость этой монеты составила 2095 гривен из-за того, что на ней были изображены каштаны из годового набора (тираж монет составлял всего 5 тысяч экземпляров). 

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать (фото) - фото 4

Отмечается, что нумизматы готовы приобретать за десятки, а порой и сотни тысяч гривен не только редкие монеты, но и современные. Условием является то, что они должны иметь отличительные черты, к примеру, брак. 

Ранее портал "Комментарии" писал, некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние.

Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsyi-prodayut-sovremennyie-kopejki-za-tyisyachi-griven-kakie-monetyi-iskat.htm?_ga=2.236808449.1846067799.1620638279-1845868459.1618985042&_gl=1*1hzcx9d*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyM
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ