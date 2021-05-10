Нумизматы готовы покупать монеты редких номиналов за тысячи гривен. Также они охотятся за теми из них, которые имеют брак в чеканке или весе. В издании "OBOZREVATEL" рассказали о наиболее крупных сделках по продаже монет в Украине.

Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать - фото из открытых источников

5 копеек 2007 года

Особенностью такой монеты является то, что она имеет нестандартный легкий вес в 3,47 грамма. Ее готовы продать в тысячи раз больше номинала, а именно за 3000 гривен. Аукцион еще не подошел к концу.

Монеты 50 копеек 2014 и 2016 годов

Эти монеты отличаются материалом изготовления. Они были сделаны из 1(96)-1(96)к магнитной стали, покрытой никелем. Их продали на аукционе за 3501 гривну.





1 гривна 2013 года

Стоимость этой монеты составила 2095 гривен из-за того, что на ней были изображены каштаны из годового набора (тираж монет составлял всего 5 тысяч экземпляров).

Отмечается, что нумизматы готовы приобретать за десятки, а порой и сотни тысяч гривен не только редкие монеты, но и современные. Условием является то, что они должны иметь отличительные черты, к примеру, брак.

Ранее портал "Комментарии" писал, некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние.

Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах.





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