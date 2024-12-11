Украинцы придумали, как обмануть государство с «Вовиной тысячей», но получили «по рукам»

Украинцам начала поступать тысяча гривен по программе "Зимняя поддержка", которую можно использовать только по конкретному целевому назначению. Впрочем, украинцы нашли выход и начали пополнять этими средствами свои номера телефонов, а затем снимать наличные деньги и использовать его так, как вздумается.

Тысяча гривен от Зеленского

Впрочем, на эту схему обратил внимание в EasyPay. Как сообщил гендиректор сервиса Алексей Авраменко, компания приняла решение отключить функцию возврата денег для абонентов Водафон и Лайф.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — подчеркнул Авраменко.

На эту информацию отреагировал нардеп Ярослав Железняк.

"Ну и понятно, что наши гении экономики даже не подумали, как легко эту 1000 грн можно "отоварить". Что уже сегодня много мошенников и сделали в три простых шага: получили деньги, пополнили мобильный номер, сняли деньги с телефона наличными. Спасибо, уважаемые представители власти, особенно Минэкономики, за то, что позволили так классно использовать государственные деньги", — отметил нардеп.

При этом он добавил, что непонятно, как идея раздать всем по тысяче, которая может быть использована не по назначению, сочетается с заявлением, что денег воевать без помощи США Украине хватит всего на полгода.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что выплаты по программе "Зимняя поддержка" начались 10 декабря. В течение 10-11 декабря по тысяче гривен получат 1,8 млн. совершеннолетних украинцев, а также будут произведены выплаты по 520 тысяч заявок на детей.



