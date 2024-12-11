Украинцы придумали, как обмануть государство с «Вовиной тысячей», но получили «по рукам»

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Ткачик Олеся
Украинцам начала поступать тысяча гривен по программе "Зимняя поддержка", которую можно использовать только по конкретному целевому назначению. Впрочем, украинцы нашли выход и начали пополнять этими средствами свои номера телефонов, а затем снимать наличные деньги и использовать его так, как вздумается.
Тысяча гривен от Зеленского
Впрочем, на эту схему обратил внимание в EasyPay. Как сообщил гендиректор сервиса Алексей Авраменко, компания приняла решение отключить функцию возврата денег для абонентов Водафон и Лайф.
На эту информацию отреагировал нардеп Ярослав Железняк.
При этом он добавил, что непонятно, как идея раздать всем по тысяче, которая может быть использована не по назначению, сочетается с заявлением, что денег воевать без помощи США Украине хватит всего на полгода.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что выплаты по программе "Зимняя поддержка" начались 10 декабря. В течение 10-11 декабря по тысяче гривен получат 1,8 млн. совершеннолетних украинцев, а также будут произведены выплаты по 520 тысяч заявок на детей.
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