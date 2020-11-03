Украинцы переходят на солнечные батареи, чтобы экономить на платежках - Госэнергоэффективности

Среди украинцев прослеживается новая тенденция: все больше семей переходят на экологически чистую энергию, считая ее экономически выгодным вариантом, чем та, что подается от электростанций.



Фото: Альтернативна енергія

В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщают, что в третьем квартале текущего года практически 2 тысячи семей приняли решение установить на своих домохозяйствах солнечные панели в пользу энергонезависимости и энергосбережения в будущем.

Поэтому общее количество решивших перейти на "чистую" электроэнергию, увеличилась на 8% и достигла отметки в 27 623 семей:

Источник: Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины





Общая мощность электростанций на солнечных батареях в настоящее время составляет 712 МВт, из которых за девять месяцев текущего года введено 53 МВт (8%), сообщает Госэнергоэффективности.

В агентстве отмечают, что начиная с 2015 года, домохозяйства, перешли на "чистую" энергию, вложили в солнечные панели примерно 560 млн евро. Это весомый вклад не только в энергонезависимость, но и в развитие украинского рынка "зеленой" энергетики.

Сообщается, что благодаря портативным солнечным электростанциям украинские семьи не только экономят на коммунальных услугах, но и смогут изменить культуру потребления энергии.

По словам заместителя председателя Госэнергоэффективности Юрия Шафаренко, каждый сохранённый или неиспользованный кВт электроэнергии позволяет этим домохозяйствам возвращать вложенные инвестиции.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, что солнечные батареи от Илона Маска будут напоминать форму крыши.

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