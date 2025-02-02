Украинцы не хотят возвращаться на Родину: социолог ответила, может ли измениться ситуация

Люди, которые выехали из Украины в связи с войной и заявляют сейчас, что не планируют возвращаться, мыслят "максимально субъективно". На самом же деле на реальные действия этих людей в будущем будет влиять происходящее вокруг. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Video NV высказал социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Эти данные максимально субъективны, потому что это то, что человек думает о том, что он сделает в будущем. Это намерение относительно намерения. Никто не знает, когда и каким образом закончится война, что в Украине будет происходить после этого. На реальные действия этих людей будет влиять именно этот контекст", — пояснила специалист.

И хотя люди едут туда, где лучше, отметила социолог, но все же "дома лучше по умолчанию", а для того, "чтобы это конвертировалось в действие, в возвращение, нужно, чтобы было лучше в более широком контексте".

По словам социолога, многие украинцы будут принимать решение о возвращении домой, исходя из того, есть ли у них работа в Украине, устойчивый доход, есть ли где жить. Потому что для людей, которые потеряли свои дома, которые разрушены или на оккупированных территориях, это важно, подчеркнула Близнюк.

Также, по ее мнению, для человека, который принимает решение, возвращаться или нет, важно понимать, видит ли он в Украине будущее свое и своих детей, может ли "вырисовать себе трек жизни хотя бы на 10 лет вперед".

"Люди без планов не могут жить, так устроена наша психика", – отметиоа Евгения Близнюк.

Существенное значение имеет, по мнению, социолога, и отношение к людям, которые выехали. По ее словам, "мы вынуждены будем относиться к мигрантскому сообществу как к ресурсу".

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