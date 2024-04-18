Украинцы назвали наиболее негативное внешнее событие

Среди наиболее негативных внешних процессов и событий, влияющих на Украину лидером, оказались проблемные отношения с Польшей, в частности блокада границы польскими фермерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.



Украинцы указывают на проблемы в отношениях с несколькими странами. Фото из открытых источников

Согласно проведенному социологическому исследованию Центра Разумкова, отношения с поляками наиболее негативное внешнее событие. По пятибалльной шкале опроса украинцы за блокирование границ польскими фермерами дали 4,5 балла.

Другими негативными причинами украинцы назвали внутриполитическое противостояние в США, которое задерживает выделение пакета помощи Украине, а также недружественную политику правительства Виктора Орбана по отношению к Украине.

Наиболее негативные внешние события и процессы, влияющие на Украину:

— Проблемы в отношениях с Польшей – 4,5 балла;

— Внутриполитическая борьба в США – 4,4 балла;

— Недружественная политика руководства Венгрии – 4,3 балла.

Среди положительных внешних событий украинцы назвали сотрудничество в сфере безопасности и заключения двусторонних, в частности, с такими странами, как Великобритания, Франция, Дания, Италия, Германия, Нидерланды и Канада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейцы назвали главные проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз. Первую позицию разделили война в Украине и проблемы с иммиграцией. Наименее проблемными для жителей стран ЕС оказались вопросы пенсии, налогов и безработицы.

Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы указали, считают ли российского диктатора Владимира Путина легитимным президентом РФ.