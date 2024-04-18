Украинцы назвали наиболее негативное внешнее событие

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Slava Kot
Среди наиболее негативных внешних процессов и событий, влияющих на Украину лидером, оказались проблемные отношения с Польшей, в частности блокада границы польскими фермерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.
Украинцы указывают на проблемы в отношениях с несколькими странами. Фото из открытых источников
Согласно проведенному социологическому исследованию Центра Разумкова, отношения с поляками наиболее негативное внешнее событие. По пятибалльной шкале опроса украинцы за блокирование границ польскими фермерами дали 4,5 балла.
Другими негативными причинами украинцы назвали внутриполитическое противостояние в США, которое задерживает выделение пакета помощи Украине, а также недружественную политику правительства Виктора Орбана по отношению к Украине.
Наиболее негативные внешние события и процессы, влияющие на Украину:
Среди положительных внешних событий украинцы назвали сотрудничество в сфере безопасности и заключения двусторонних, в частности, с такими странами, как Великобритания, Франция, Дания, Италия, Германия, Нидерланды и Канада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейцы назвали главные проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз. Первую позицию разделили война в Украине и проблемы с иммиграцией. Наименее проблемными для жителей стран ЕС оказались вопросы пенсии, налогов и безработицы.
Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы указали, считают ли российского диктатора Владимира Путина легитимным президентом РФ.
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