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Украинцы назвали наиболее негативное внешнее событие

Наибольшими внешними проблемами украинцев стали отношения с Польшей, США и Венгрией.

18 апреля 2024, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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Среди наиболее негативных внешних процессов и событий, влияющих на Украину лидером, оказались проблемные отношения с Польшей, в частности блокада границы польскими фермерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.

Украинцы назвали наиболее негативное внешнее событие

Украинцы указывают на проблемы в отношениях с несколькими странами. Фото из открытых источников

Согласно проведенному социологическому исследованию Центра Разумкова, отношения с поляками наиболее негативное внешнее событие. По пятибалльной шкале опроса украинцы за блокирование границ польскими фермерами дали 4,5 балла.

Другими негативными причинами украинцы назвали внутриполитическое противостояние в США, которое задерживает выделение пакета помощи Украине, а также недружественную политику правительства Виктора Орбана по отношению к Украине.

Наиболее негативные внешние события и процессы, влияющие на Украину:

  • — Проблемы в отношениях с Польшей – 4,5 балла;
  • — Внутриполитическая борьба в США – 4,4 балла;
  • — Недружественная политика руководства Венгрии – 4,3 балла.

Среди положительных внешних событий украинцы назвали сотрудничество в сфере безопасности и заключения двусторонних, в частности, с такими странами, как Великобритания, Франция, Дания, Италия, Германия, Нидерланды и Канада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейцы назвали главные проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз. Первую позицию разделили война в Украине и проблемы с иммиграцией. Наименее проблемными для жителей стран ЕС оказались вопросы пенсии, налогов и безработицы.

Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы указали, считают ли российского диктатора Владимира Путина легитимным президентом РФ.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3853977-ukrainci-vvazaut-najbils-negativnou-zovnisnou-podieu-blokadu-kordonu-polakami.html
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