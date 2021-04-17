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Украинцы назвали ключевые проблемы государства

Результаты соцопроса показали, какие проблемы беспокоят граждан Украины

сегодня, 18:25
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какие ключевые проблемы Украины беспокоят граждан. Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

Украинцы назвали ключевые проблемы государства

Главные проблемы Украины - соцопрос. Фото: gordonua.com

Результаты соцопроса показали, что самой большой проблемой жители Украины считают боевые действия на Донбассе. Эту проблему озвучили 47% граждан.

На втором месте вопрос безработицы. О трудности в поиске работы вспомнило 37% опрошенных. Еще одной серьезной проблемой 35% украинцев считают коронавирус.

Четвертое место заняла проблема низкого уровня зарплат и пенсий. Вопрос выплат задели почти 27% украинцев.

Граждане вспомнили и о коррупции в Украине — каждый   пятый опрашиваемый акцентировал на этом внимание.

Почти 19% переживают из-за некомпетентности власти и повышения коммуналки.

Еще 16% респондентов обеспокоены тем, что в Украине практически невозможно получить качественное медицинское обслуживание.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса — личное формализованное интервью.

Напомним, что ранее был проведен опрос, сколько украинцев поддерживают введение жесткого локдауна. Оказалось, что локдаун в Украине поддерживает 63% жителей. Наибольшее количество согласных с необходимостью общенационального карнтина — среди тех, кто регулярно интересуется новостями о коронавирусе. Чаще всего это женщины и люди более солидного возраста. Подробные результаты опроса узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, кому доверяют украинцы и кого избрали бы президентом. Рейтинг можно просмотреть здесь.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery_v_ukraine_24-28_marta_2021.html
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