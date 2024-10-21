Украинцы на грани нервного срыва: количество обращений к психиатрам взлетело втрое

По данным Министерства здравоохранения Украины, украинцы втрое чаще стали обращаться к семейным врачам, терапевтам и педиатрам из-за проблем с психическим здоровьем по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев текущего года таких обращений было 353049, из которых 54464 касались детей.

Обращения за психической помощью в Украине выросли втрое

Чаще всего люди обращаются к врачам из-за чувства тревоги, нервозности или постоянной напряженности. Таких случаев было зарегистрировано более 150 тысяч. Нарушение сна также стало серьезной проблемой — поэтому к врачам обратились почти 100 тысяч пациентов. Кроме того, украинцы часто жаловались на психологические симптомы (58 605 обращений) и подавленное настроение (более 20 тысяч случаев). Значительная часть обращений касалась поведенческих проблем у детей.

Минздрав также отмечает, что среди обращающихся за помощью подавляющее большинство — это женщины. За 2023 год врачи оказали помощь более 72 тысячам женщин. Дети также не остаются в стороне от этой проблемы — более 18 тысяч обращений касалось именно них.

Еще в ноябре 2022 года Минздрав вместе с партнерами, такими как ВОЗ и Национальная служба здоровья, ввел новую программу, которая предусматривает сопровождение и лечение пациентов с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи. Это значит, что получить психологическую помощь стало легче и теперь ее можно получить у своего семейного врача.

Министерство здравоохранения призывает украинцев не игнорировать проблемы со своим психическим состоянием и обращаться за помощью вовремя. Важно понимать, что проблемы психического здоровья сейчас затрагивают все больше людей, и их не следует скрывать или стесняться.