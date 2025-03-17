Украинцы массово вооружаются: выданы десятки тысяч разрешений

Выдача разрешения на оружие (фото из открытых источников)

За первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в приложении "Дія" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на портал "Дія".

"Неделя работы сервиса – и такие крутые результаты", – отмечается в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, почти половина украинцев, имеющих зарегистрированное оружие, уже пользуются цифровым разрешением в Дії.

Федоров также подчеркнул, что в сотрудничестве с Министерством внутренних дел планируется дальнейшая цифровизация сервисов владельцам оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Дії появились сертификаты для холостых . Почему свидетельство о браке для женатых пар есть, а документа, подтвердящего свободное сердце, не существует? В Минцифре решили исправить эту несправедливость и в День влюбленных запустили сертификат для холостяков и холостячек в Дії. Сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в реестре ДРАЦС.

"Поэтому будете на 100% уверены, что ваш метч не просто снял обручальное кольцо с пальца. Если вы в активном поиске, уже разведены или долго не решаетесь жениться — это знак от звезд и Минцифры.

Обновляйте Дію, нажимайте Добавить документ и генерируйте сертификат холостяка или холостяка", – отмечают в Минцифре. Кроме того, можно скачать лучшую фотографию из галереи или сделать селфи. А еще добавить интересы и даже самостоятельно задизайнити документ. А знак зодиака подтянется автоматически.

Когда вы найдете своего человека — сканируйте QR-код на документе, предлагайте быть парой и становитесь обрученными в Действии. А на будущее подготовили для вас Шлюб онлайн и есть єМалютко чтобы каждый этап вашей любви проходил без бюрократии", – говорится в сообщении.



