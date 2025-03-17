Украинцы массово вооружаются: выданы десятки тысяч разрешений

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Лиля Воробьева
Выдача разрешения на оружие (фото из открытых источников)
За первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в приложении "Дія" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на портал "Дія".
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, почти половина украинцев, имеющих зарегистрированное оружие, уже пользуются цифровым разрешением в Дії.
Федоров также подчеркнул, что в сотрудничестве с Министерством внутренних дел планируется дальнейшая цифровизация сервисов владельцам оружия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Дії появились сертификаты для холостых . Почему свидетельство о браке для женатых пар есть, а документа, подтвердящего свободное сердце, не существует? В Минцифре решили исправить эту несправедливость и в День влюбленных запустили сертификат для холостяков и холостячек в Дії. Сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в реестре ДРАЦС."Поэтому будете на 100% уверены, что ваш метч не просто снял обручальное кольцо с пальца. Если вы в активном поиске, уже разведены или долго не решаетесь жениться — это знак от звезд и Минцифры.
Обновляйте Дію, нажимайте Добавить документ и генерируйте сертификат холостяка или холостяка", – отмечают в Минцифре. Кроме того, можно скачать лучшую фотографию из галереи или сделать селфи. А еще добавить интересы и даже самостоятельно задизайнити документ. А знак зодиака подтянется автоматически.
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