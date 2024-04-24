Украинцы массово начали дарить авто: в чем причина

В Украине наблюдается тенденция к увеличению количества подаренных автомобилей. Согласно данным Главного сервисного центра МВД, только в апреле этого года количество перерегистраций по договору дарения выросло почти в шесть раз по сравнению с прошлым месяцем. За первые три недели апреля было оформлено 2,564 таких сделок, тогда как в марте эта цифра составляла всего 447 случаев.

Украинцы стали чаще дарить авто

Эта тенденция не ограничивается только дарованием. В целом, количество регистрационных действий с транспортными средствами в апреле достигло 110,997, что также на 49% превышает показатель в прошлом месяце, когда было зарегистрировано 74,389 действий. Основную долю этих сделок составили договоры купли-продажи.

Эксперты объясняют такой скачок новыми правилами, вступившими в силу в начале апреля, согласно которым автомобили могут быть изъяты у граждан, владеющих более чем одним транспортным средством для нужд Вооруженных Сил Украины. Это, вероятно, побудило многих владельцев задуматься об оптимизации своего автопарка, делая обильные подарки своим родным или друзьям.

Напомним, по новому закону о мобилизации на нужды Вооруженных Сил могут изымать авто у тех украинцев, имеющих более одного транспортного средства.

"Комментарии" писали, белый цвет стал самым популярным среди владельцев новых автомобилей, купивших автомобили в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику "УкрАвтопрома".

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