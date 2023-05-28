Украинцы и азербайджанцы на совместной конференции в Берлине расскажут об агрессии России

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Slava Kot
В Берлине пройдет совместная конференция военных и гражданских представителей Азербайджана и Украины. Народный депутат Украины Егор Фирсов сообщил о том, что таким образом организаторы напомнят миру о неугасающей актуальности проблемы российской агрессии для мира.
Егор Фирсов. Фото: Facebook
По словам Фирсова, кроме спикеров из Британии, Испании и Израиля в конференции в немецком пресс-центре Allianz-Forum примут участие помощница главы украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, основатель благотворительного фонда "Харьков с тобой" Елена Шержукова и руководитель отдела гражданской обороны военно-гражданской администрации Харьковской области Иван Сокол.
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Среди спикеров также руководитель направления помощи тяжелораненым и ампутированным проекта "Игры героев" Александр Гончаров, директор департамента коммуникаций ведущего производителя протезов в мире Otto Bock SE Мерле Флорштедт и главный врач отделения пластической и травматической хирургии клиники Charité Доктор Свен Мердиан.
Егор Фирсов опубликовал видео о наиболее опасных боеприпасах и подчеркнул, что из-за агрессии россии не чувствует себя в безопасности даже в Киеве.
По его предположениям, разминирование займет десятки лет.
Тема военных преступлений России и Армении против мирного населения Украины и Азербайджана становится горячей на Западе. Одно из ключевых консервативных изданий США Townhall опубликовало обзорный материал, согласно которому в обеих странах виновником минного терроризма является Россия.
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