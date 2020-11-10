Украинцы хотят, чтобы бизнес платил налоги, но не понимают последствий - результаты социологического опроса

Результаты интересного исследования опубликовал Александр Ахрименко, директор Украинского аналитического центра Украины. Ахрименко описывает результаты опроса украинцев, на сколько они поддерживают инициативы власти в законодательстве в отношении искоренения нелегальных схем уклонения от налогов в бизнесе.

Так, 45 процентов опрошенных полностью за то, чтобы применять к бизнесменам, которые пользуются схемами неуплаты налогов в казну, санкции. 21 процент респондентов скорее поддерживает инициативу, чем нет. 24 процента из тех, кто ответил на заданный вопрос – не поддерживают и категорически не поддерживаю. Остальные – 10 процентов, видимо, не знают, о чем идет речь и затруднились дать ответ на вопрос.

В то же время, Ахрименко, будучи кандидатом экономических наук, подчеркивает, что данные инициативы правительства в отношении ФОП-овцев имеют "палку о двух концах" — с одной стороны, при введении определенных санкций в отношении бизнеса, станет меньше конфиската и контрабандных товаров, с другой стороны – цены на некоторые популярные товары для населения поползут вверх.

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