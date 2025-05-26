logo

BTC/USD

109708.67

ETH/USD

2563.02

LTC/USD

96.87

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы готовы голосовать за Залужного: назван его уникальный феномен
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы готовы голосовать за Залужного: назван его уникальный феномен

Генерал появился тогда и там, где был наиболее необходим — в критический момент для страны

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на небольшое понижение электоральных показателей бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уровень доверия украинцев к нему остается стабильно высоким. Именно это, как отмечает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, является ключевым элементом его феномена.

Украинцы готовы голосовать за Залужного: назван его уникальный феномен

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Даже в отсутствие громких публичных заявлений или информационной активности, Залужный продолжает оставаться среди самых авторитетных фигур в стране — рядом с президентом Владимиром Зеленским.

Антипович подчеркивает, что не видит фактического понижения уровня доверия к генералу. Такие изменения, которые появляются в рейтингах, могут быть ситуативными и зависят от политического фона или появления новых конкурентов.

Украинцы, по его словам, до сих пор воспринимают Залужного как настоящего защитника, который не бросал солдат на бессмысленные атаки, не разрушал важную инфраструктуру и сумел не допустить потери новых территорий. В этом контексте его образ — не просто военный, а символ национальной защиты, вызывающий сильную эмоциональную связь с обществом.

"Его воспринимают не умом, а сердцем. Это не столько рациональное отношение, сколько глубоко эмоциональное. А эмоции чрезвычайно важны для украинского народа", — отмечает Антипович.

Социолог убежден, что Залужный не имеет исторических аналогов в Украине. Его узнаваемость и авторитет сформировались в самый критический момент — в начале полномасштабной войны, когда нация нуждалась в лидере, способном дать отпор врагу и внушить уверенность.

"Залужный олицетворяет силу и человечность одновременно. Его выступления всегда были искренними, иногда до слез. Хотя сейчас он и не слишком публичен, это не мешает сохранять высокий уровень поддержки. Он оставил след в коллективной памяти украинцев", — подытожил Антипович.

По мнению социолога, после начала избирательной кампании в стране люди начнут оценивать Залужного более рационально, однако его символическое значение в качестве лидера в сложные времена останется определяющим.

Портал "Комментарии" писал, что, как отметил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда говорят об экспорте оружия – для него лично это, прежде всего, об экспорте технологий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleksiy-antipovich-ukrayintsi-gotovi-pozhertvuvati-1748167282.html
Теги:

Новости

Все новости