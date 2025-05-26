Украинцы готовы голосовать за Залужного: назван его уникальный феномен

Несмотря на небольшое понижение электоральных показателей бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уровень доверия украинцев к нему остается стабильно высоким. Именно это, как отмечает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, является ключевым элементом его феномена.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Даже в отсутствие громких публичных заявлений или информационной активности, Залужный продолжает оставаться среди самых авторитетных фигур в стране — рядом с президентом Владимиром Зеленским.

Антипович подчеркивает, что не видит фактического понижения уровня доверия к генералу. Такие изменения, которые появляются в рейтингах, могут быть ситуативными и зависят от политического фона или появления новых конкурентов.

Украинцы, по его словам, до сих пор воспринимают Залужного как настоящего защитника, который не бросал солдат на бессмысленные атаки, не разрушал важную инфраструктуру и сумел не допустить потери новых территорий. В этом контексте его образ — не просто военный, а символ национальной защиты, вызывающий сильную эмоциональную связь с обществом.

"Его воспринимают не умом, а сердцем. Это не столько рациональное отношение, сколько глубоко эмоциональное. А эмоции чрезвычайно важны для украинского народа", — отмечает Антипович.

Социолог убежден, что Залужный не имеет исторических аналогов в Украине. Его узнаваемость и авторитет сформировались в самый критический момент — в начале полномасштабной войны, когда нация нуждалась в лидере, способном дать отпор врагу и внушить уверенность.

"Залужный олицетворяет силу и человечность одновременно. Его выступления всегда были искренними, иногда до слез. Хотя сейчас он и не слишком публичен, это не мешает сохранять высокий уровень поддержки. Он оставил след в коллективной памяти украинцев", — подытожил Антипович.

По мнению социолога, после начала избирательной кампании в стране люди начнут оценивать Залужного более рационально, однако его символическое значение в качестве лидера в сложные времена останется определяющим.

Портал "Комментарии" писал, что, как отметил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, когда говорят об экспорте оружия – для него лично это, прежде всего, об экспорте технологий.