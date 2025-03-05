Украинцы до сих пор не получили нацкэшбек: в чем причина

В Украине до сих не выплатили средства по программе "Национальный кэшбек" за декабрь и январь. Украинцев заверили, что ситуация под контролем. Как передает портал "Комментарии", пресс-служба "Дии" сообщила, что правительство уже выделило средства и кэшбек скоро перечислят. При этом точную дату не указали.

Нацкэшбек. Фото: из открытых источников

"Платежи обрабатывают, и 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбека за декабрь и январь совсем скоро", – говорится в сообщении.

Средства национального кэшбека можно потратить на коммуналку; донаты; военные облигации; медицину; образование.

При этом в Минэкономики отметили, что выплаты "Нацкешбека" за декабрь и январь действительно задерживаются. Дата зачисления пока неизвестна.

В Минэкономики отметили, что 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь.

Читайте также на портале "Комментарии" — за покупку товаров украинских производителей украинцы начнут получать 10% стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. В начале этого месяца разработчики запустили публичный бета-тест Нацкэшбека. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство экономики сообщило, что средства, полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.

Как сообщает Министерство экономики, публичные служащие, получившие в 2024 году начисление "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", должны их задекларировать.



