Украинцев ждет крайне сложная зима: названы серьезные риски

Одна из главных угроз для прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов является дефицит природного газа, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, основная причина проблем — массированные атаки России по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре Украины, нанесшие существенный ущерб. Дополнительным фактором стала недостаточная закачка газа в подземные хранилища в прошлом году.

Как следствие, возникла нехватка около 4–5 млрд кубометров газа, которую придется компенсировать путем импорта. При этом финансирование поставок пока не обеспечено на 1 млрд. евро, отмечает эксперт в материале для "Главреда".

Импорт природного газа уже осуществляется через Венгрию, Польшу и Словакию, а также потенциально может быть расширен через трансбалканский маршрут из Греции, Болгарии, Румынии и Молдовы.

Омельченко также предостерегает, что ситуация может еще больше усложниться при новых обстрелах украинских энергетических объектов со стороны РФ.

Больше всего от дефицита пострадают предприятия теплокоммунэнерго, потребляющие значительную долю газа. В то же время за ними тянется долг более 100 млрд гривен перед НАК "Нафтогаз", что может повлиять на своевременное начало отопительного сезона, его продолжительность и качество — в частности, температура теплоносителя может быть ниже нормы.

Ранее эксперт также предупреждал, что в условиях продолжительных летних температур и разрушения гидроэлектростанций возможны новые отключения электроэнергии, поскольку ГЭС не смогут покрывать пиковую нагрузку.

Как уже писал портал "Комментарии", Евросоюз не допустит возобновления зависимости от газа и нефти агрессора. Такое заявление в европарламенте сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщается на сайте Европейской комиссии.