Украинцев ждет крайне неприятный погодный сюрприз: стали известны даты

Погода в Украине на субботу, 26 апреля, подготовила не очень приятный "подарок" — ожидается понижение температуры и дожди. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Фото: 24 Канал

По ее словам, причиной станет холодный атмосферный фронт, приближающийся к территории Украины.

"В субботу к стране подойдет холодный фронт, который обусловит дождливую погоду и похолодание. Температура опустится до 12… 18°C, за исключением южных и восточных областей. А уже в воскресенье, 27 апреля, ситуацию стабилизирует антициклон — осадков не предвидится, будет ясно, но прохладно", — сказал он.

Во вторник, 22 апреля, на территории Украины будет господствовать настоящее весеннее тепло — местами температура поднимется до 26°C, и страна войдет в перечень самых теплых в Европе в этот день. Правда, ночь останется прохладной.

Осадки 22 апреля возможны в Крыму, на юго-востоке страны, в Закарпатской области и в районе Карпат. На остальной территории — сухая и солнечная погода.

В Киеве сегодня прогнозируется солнечная погода с максимальной температурой до 24°C.

Ранее синоптики предупреждали, что тепло продержится недолго – в страну в скором времени придут заморозки. Также ожидаются местные дожди с грозами.

Кроме того, отмечалось, что ближе к выходным в Украину лопнет новая волна похолодания, сопровождаемая осадками.

Ранее "Комментарии" писали, что погода в Украине будет оставаться холодной до конца текущей недели, а потепление следует ожидать в выходные и в начале следующей недели. Также синоптики ошеломили новым прогнозом. Украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям с апреля, особенно когда в марте уже было значительное потепление.