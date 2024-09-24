Украинцев завалят повестками: какое решение приняло правительство

Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "УП" со ссылкой на документы, полученные изданием.

Повестка. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что соответствующее решение было поддержано правительством сегодня на заседании. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, намерено печатать 300 тысяч повесток в месяц. При этом Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета.

"С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении", — говорится в документе.

Читайте на портале "Комментарии" — "Укрпочта" начала рассылать повестки военнообязанным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ukrainian Military Pages.

Централизованный обмен повестками в электронном виде впервые прошел во вторник, 17 сентября. По данным издания, из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.

"Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны "Укрпочтой" и теперь посылаются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями", — пишет

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.



