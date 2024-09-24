Украинцев завалят повестками: какое решение приняло правительство

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "УП" со ссылкой на документы, полученные изданием.
Повестка. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что соответствующее решение было поддержано правительством сегодня на заседании. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, намерено печатать 300 тысяч повесток в месяц. При этом Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета.
Читайте на портале "Комментарии" — "Укрпочта" начала рассылать повестки военнообязанным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ukrainian Military Pages.
Централизованный обмен повестками в электронном виде впервые прошел во вторник, 17 сентября. По данным издания, из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты".
В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.
На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.
Новости