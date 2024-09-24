logo

BTC/USD

62825.01

ETH/USD

2598.99

LTC/USD

65.84

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев завалят повестками: какое решение приняло правительство
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев завалят повестками: какое решение приняло правительство

По сообщению СМИ, правительство выделило сумасшедшие средства на рассылку повесток

сегодня, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "УП" со ссылкой на документы, полученные изданием.

Украинцев завалят повестками: какое решение приняло правительство

Повестка. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что соответствующее решение было поддержано правительством сегодня на заседании. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, намерено печатать 300 тысяч повесток в месяц. При этом Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета.

"С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении", — говорится в документе.

Читайте на портале "Комментарии" — "Укрпочта" начала рассылать повестки военнообязанным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ukrainian Military Pages.

Централизованный обмен повестками в электронном виде впервые прошел во вторник, 17 сентября. По данным издания, из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.

"Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны "Укрпочтой" и теперь посылаются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями", — пишет

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости