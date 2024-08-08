Украинцев пугают страшным прогнозом: сколько времени может не быть света

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" и эксперт по энергоэффективности в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что украинцам следует быть готовыми к возможному сценарию, при котором отсутствие электроэнергии может занять целый месяц.

Отключение света

Павлюк прогнозирует, что до октября Украина сможет обходиться без плановых отключений электроэнергии. Однако с наступлением осенних холодов и увеличением потребления электричества могут возникнуть проблемы из-за отсутствия дополнительных источников генерации. Эксперт отметил, что существуют разные мнения среди энергетиков: некоторые считают, что ситуация будет под контролем, если Россия не будет обстреливать энергетические объекты. Однако если атаки продолжатся, избежать сложностей во время отопительного сезона будет сложно.

Павлюк подчеркнул, что наиболее вероятный сценарий – это обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России. Он предполагает, что оккупанты могут атаковать трансформаторы на атомных электростанциях, не повреждая сами станции, но парализуя их работу. Это может привести к значительному понижению внутренней генерации электроэнергии. В этой связи эксперт советует гражданам и общинам готовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии, создав план действий на случай, если электричества не будет в течение месяца.

"Поэтому с точки зрения гражданина и с точки зрения общества, я бы готовился к худшим сценариям, то есть нам нужно иметь сценарий, иметь план, как мы живем, если у нас месяц нет электроэнергии, я бы сформулировал его таким образом", — отметил эксперт .

Павлюк подчеркнул, что хотя это лишь один из возможных вариантов развития событий, к нему нужно быть готовым.

В дополнение к возможным атакам на энергетику, следует учитывать и рост потребления электроэнергии зимой. По прогнозам, дефицит электроэнергии может составить около 4 ГВт из общих 18 ГВт. В таком случае значительная часть электричества будет направлена на поддержание критической инфраструктуры, а для населения останется только 50-60% требуемой мощности, что приведет к частым отключениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Энергоатом" за счет поднятия стоимости электроэнергии для населения впервые за долгое время планирует завершить год с прибылью.



