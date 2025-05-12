Украинцев предупредили о неотвратимом сценарии: нужно готовиться уже сейчас

Есть вероятность, что в Украине снова вернутся почасовые отключения электроэнергии — наибольший риск приходится на июль и начало августа. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире одного из телеканалов. По его словам, ситуация пока остается контролируемой, поскольку не наблюдается экстремальной жары, а энергосистема держится.



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"Из девяти атомных энергоблоков пять работают, еще четыре находятся в ремонте. Это существенно, но пока жара не наступила, мы справляемся", – отметил эксперт.

Омельченко напомнил, что прошлым летом, особенно в июне и июле, в Украине уже вводились жесткие графики почасовых отключений — в некоторых регионах, в частности, в Киеве, свет выключали по 8–12 часов в сутки.

В то же время, по словам аналитика, ситуация несколько улучшилась: часть энергетических объектов, поврежденных в результате российских обстрелов, уже удалось восстановить. Поэтому, если не будет новых массированных атак, массовых отключений света можно будет избежать.

Дополнительным положительным фактором является активное строительство солнечных электростанций благодаря им в дневное время, особенно весной и летом, в энергосистеме наблюдается избыток электроэнергии. Однако вечером, когда растет потребление, может возникать дефицит, ведь СЭС не работает на полную мощность после заката.

"Нагрузка на систему растет, а часть атомных блоков еще не вернулись в работу. Так что риски есть. Это не значит, что обязательно будут отключения, но в отдельные жаркие дни, особенно в июле – начале августа, могут действовать почасовые графики, если не удастся компенсировать дефицит импортом электроэнергии", – подытожил Омельченко.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине уже летом могут вернуться графики отключения света из-за ожидаемого дефицита электроэнергии. Как пояснил народный депутат и член Комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, причина состоит в плановых ремонтных работах на энергоблоках атомных электростанций.