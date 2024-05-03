Украинцев хотят обязать платить долги умерших родственников: о чем говорит инициатива

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Кравцев Сергей
В Верховной Раде предлагают запретить украинцам отказываться от наследства, если у умершего были долги. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно урегулирования некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя – зарегистрирован на сайте парламента от 29 апреля под номером 11220. Инициатором внесения законопроекта стал член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев. Фактически украинцев хотят обязать выплачивать долги за умерших родственников. О чем говорит эта инициатива? Может ли она воплотиться в жизнь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Долги в наследство. Фото из открытых источников
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:
По словам эксперта, способов оформления наследства – великое множество. И ограничения, которые предлагается ввести, ни на что не повлияют. В соответствии с гражданским кодексом, можно оформлять дарение, пожизненное содержание и множество других способов, отмечает адвокат.
Ростислав Кравец резюмирует: видим просто желание пиара, что в итоге очень дорого обходится не только украинцам, но и Украине в целом.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин обращает внимание, что в большинстве случаев действует правило, согласно которому наследник имеет безусловное право отказа от наследства.
Следовательно, необходимо искать иной путь погашения долгов усопшего, без наказания его родственников и близких, попавших в завещание, считает Вячеслав Черкашин.
По мнению основателя "Студии Здравого Смысла", предпринимателя, общественного деятеля Павла Себастьяновича, сложно сказать, чем руководствуются сегодня депутаты в своей работе.
Лучше бы парламент принял закон об ответственности родственников коррупционеров, о коллективной ответственности семей коррупционеров, которые пользуются результатами преступной деятельности родственника-чиновника, считает Павел Себастьянович.
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