Украинцев хотят обязать платить долги умерших родственников: о чем говорит инициатива

В Верховной Раде предлагают запретить украинцам отказываться от наследства, если у умершего были долги. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно урегулирования некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя – зарегистрирован на сайте парламента от 29 апреля под номером 11220. Инициатором внесения законопроекта стал член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев. Фактически украинцев хотят обязать выплачивать долги за умерших родственников. О чем говорит эта инициатива? Может ли она воплотиться в жизнь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Долги в наследство. Фото из открытых источников

Видим просто желание пиара

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"Я отношу эту инициативу к очередному законодательному мусору и желанию отдельных депутатов просто пропиариться, увидеть в СМИ больше упоминаний о себе (как делали некоторые парламентарии, продвигая нереализуемые в нынешних условиях проекты о демобилизации). Данный законопроект не имеет, даже, если будет принят (а принят он не будет) никаких юридических последствий".

По словам эксперта, способов оформления наследства – великое множество. И ограничения, которые предлагается ввести, ни на что не повлияют. В соответствии с гражданским кодексом, можно оформлять дарение, пожизненное содержание и множество других способов, отмечает адвокат.

"К тому же, – продолжает он, – введение дополнительных требований для того, чтоб получить право на наследство, нарушит не только действующее законодательство Украины и собственно здравую логику, но и – международное законодательство. Плюс – может привести к большому количеству злоупотреблений, увеличению уровня коррупции".

Ростислав Кравец резюмирует: видим просто желание пиара, что в итоге очень дорого обходится не только украинцам, но и Украине в целом.

Необходимо искать иной путь погашения долгов усопшего

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин обращает внимание, что в большинстве случаев действует правило, согласно которому наследник имеет безусловное право отказа от наследства.

"Это базовый элемент личной и экономической свободы любого человека, – поясняет он. – Любые попытки ограничения свобод обязаны иметь весьма веские основания (статья 29 всеобщей декларации прав человека относит к таковым грубые нарушении базовых прав других людей, моральным запретам, общественного порядка). Ничего из перечисленного не имеет прямого отношения к проекту 11220".

Следовательно, необходимо искать иной путь погашения долгов усопшего, без наказания его родственников и близких, попавших в завещание, считает Вячеслав Черкашин.

Лучше бы парламент принял закон об ответственности родственников коррупционеров

По мнению основателя "Студии Здравого Смысла", предпринимателя, общественного деятеля Павла Себастьяновича, сложно сказать, чем руководствуются сегодня депутаты в своей работе.

"На фронте – критическая ситуация, в экономике – не лучше. А вот о проблеме долгов умерших я ни разу не слышал, – признался эксперт. – Неужели это какая-то значительная сумма? Или речь идет о долгах погибших воинов?".

Лучше бы парламент принял закон об ответственности родственников коррупционеров, о коллективной ответственности семей коррупционеров, которые пользуются результатами преступной деятельности родственника-чиновника, считает Павел Себастьянович.

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