Украинцам вернут более 1,6 млн грн из-за ошибок в начислениях за коммуналку

Более 1,6 миллиона гривен будут возмещены украинцам из-за ошибок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Госпродслужба призывает граждан тщательно проверять свои счета, чтобы избежать лишних расходов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Коммунальные услуги. Фото из открытых источников

Масштабные проверки и результаты

С апреля 2024 года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки ценообразования на рынке жилищно-коммунальных услуг. За этот период было проведено 203 проверки, результатом которых стало наложение административно-хозяйственных санкций на сумму более 3,18 миллиона гривен. Благодаря этим мерам удалось предотвратить обсчет граждан на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор отметил, что к ответственности привлечены 124 должностных лица, на которых наложены штрафы на 236 тысяч гривен. Также составлено 94 предписания для устранения нарушений и приведения тарифов в соответствие с законодательством.

Как обратиться в Госпродпотребслужбу

Если у вас возникают сомнения относительно правильности начислений за жилищно-коммунальные услуги или вы заметили ошибки в платежках, вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу по следующим каналам:

Онлайн: заполните форму на официальном сайте.

Электронная почта: [email protected].

Почта: отправляйте письма по адресу ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

“Госпродслужба активно сотрудничает с местными органами власти, чтобы предотвратить завышение тарифов. Мы стремимся обеспечить прозрачность расчетов, ведь это обеспечивает финансовую безопасность потребителей и стабильность рынка”, — подчеркнул Андрей Крейтор.