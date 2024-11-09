Украинцам рекомендуют отложить пенсию: что можно получить за это

В Украине рекомендуют не торопиться выходить на пенсию в 60 лет. Министерство социальной политики утверждает, что, если отложить этот шаг на несколько лет, можно значительно увеличить сумму будущей пенсии. В среднем отсрочка на 5 лет дает возможность получить до 36% надбавки к пенсии, а если работать более 5 лет – выплаты вырастут еще больше.

Увеличение пенсионных выплат

Согласно пенсионному законодательству Украины за каждый дополнительный месяц, в течение которого вы работаете после 60 лет, начисляется дополнительная пенсионная надбавка. К примеру, если отложить выход на пенсию в год, пенсия вырастет на 6%, если на два года – на 12%, а если работать еще 5 лет – выплаты увеличатся на 36%.

Тем, кто решит работать более пяти лет, пенсионная надбавка будет еще больше – 0,75% за каждый месяц. К примеру, если отложить выход на пенсию на целых десять лет, можно рассчитывать на прирост пенсии до 72%.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Процедура достаточно проста: после подачи документов вы сможете продолжить работу, зарабатывать зарплату и накапливать стаж, который и будет влиять на рост пенсии в будущем.

Читайте на портале "Комментарии" - Некоторые работники в Украине могут выйти на пенсию раньше других , если имеют большой опыт работы в сложных и важных профессиях. Пенсия за выслугу лет позволяет им уйти на заслуженный отдых до достижения общепринятого пенсионного возраста. По информации Пенсионного фонда Украины, льготы на такую пенсию получают только определенные специалисты.