Украинцам придется платить больше: какие продукты питания больше выросли в цене

Украинцам снова приходится выкладывать больше привычных продуктов: в октябре средние цены на товары первой необходимости повысились на 0,9%, согласно последним данным Госстата. Особенно неприятно удивили цены на овощи и яйца – лидерами подорожания стали морковь, картофель и свекла.

Цены на продукты снова выросли: что подорожало в Украине

Наибольший рост в октябре зафиксирован на морковь – она подорожала на 29,2% и теперь стоит в среднем 21,5 гривен за килограмм. Картофель также прибавил к цене четверть стоимости, достигнув 25,1 гривен за килограмм. Похожие тенденции прослеживаются и со свеклой, которая стала дороже на 15,1% — ее теперь покупают по 16,4 гривен за килограмм.

Цены на яйца, уже ощутимо ударившие по бюджету украинцев, снова подскочили — на 18,5%, достигнув 41,8 гривны за десяток. Масло, являющееся необходимым ингредиентом в каждой кухне, выросло на 7,7% и теперь обходится в среднем в 91,5 гривен за упаковку 200 г.

Инфляция не обошла стороной и рынок алкоголя и табачных изделий. Водка подорожала на 0,4% и теперь стоит 117 гривен за поллитра. Вина отечественного производства стали дороже на 2,3%, достигнув средней цены в 112,9 гривен за 0,7 л бутылку, а бутылка пива прибавила к цене 1,1% и стоит теперь около 33,6 гривен. Табачные изделия премиум-класса также подорожали на 2,6%, достигнув 113,7 гривен за пачку.

Несмотря на общий рост цен, сахар показал обратную тенденцию – его стоимость снизилась на 4,4% и теперь составляет 33,6 гривен за килограмм. Хотя такое изменение не перекроет общие затраты, это является приятным исключением в период удорожания.