Украинцам придется отдать последнее: стало известно о циничной измене в Раде

В Украине ожидается рост тарифов на электроэнергию и газ для населения в этом году. Одной из основных причин этого повышения есть принятие закона, предусматривающего интеграцию энергетических рынков Украины с Европейским Союзом. Закон был принят Верховной Радой 7 апреля, и это оказывает значительное влияние на энергетический сектор страны, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии для УНИАН.

Согласно новым нормам, Украина постепенно переходит к рыночным ценам на энергоресурсы. Омельченко прогнозирует, что в текущем году тарифы на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Он отметил, что более значительное повышение маловероятно из-за политических факторов, поскольку правительство пытается не обострять ситуацию в условиях войны. Однако постепенное приближение к рыночным ценам все равно произойдет, хотя и не скоро — процесс продлится несколько месяцев или даже лет.

Эксперт подчеркнул, что ключевая причина повышения тарифов заключается в плохом финансовом положении энергетического сектора Украины. Вследствие больших долгов, недостаточного финансирования и проблем с обеспечением энергетических компаний правительство вынуждено повысить тарифы. В частности, у "Нафтогаза" фактически нет достаточно средств для поддержки тарифов на текущем уровне. По словам Омельченко, даже несмотря на политические трудности, снижать тарифы в условиях такого финансового положения просто невозможно.

