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Украинцам показали, как за год подорожали продукты: сахар и подсолнечное масло +75%

Подорожали абсолютно все продукты в Украине - мясо, молочка, сахар, масло, овощи и крупы

сегодня, 12:35
Автор:

Хмільовська Інна

Украинцы за год почувствовали, насколько подорожали продукты питания. Некоторые из них стали вдвое дороже. Это касается сахара и подсолнечного масла. По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).

Украинцам показали, как за год подорожали продукты: сахар и подсолнечное масло +75%

Подорожали продукты, фото с открытых источников

Цены на кукурузу — выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

Отпускные цены на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (+31%).

Цены на мясо КРС выросли на 13% — до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней — на 5% (до 89,61 грн/кг).

Цены на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%).

На сахар — 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (+14%). 

Масло сливочное — 174,12 грн/кг (+9%).

Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свеклу — по 7,41 грн/кг (+ 49%), морковь — по 7,97 грн/кг (+ 23%).

Напомним, в Украине изменятся цены на сахар: озвучен прогноз на осень. Зачастую со стартом нового сезона сахароварения стоимость продукции падает, особенно если в стране ожидается хороший урожай сахарной свеклы. В 2021 году прогноз как раз таки оптимистичный. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса", цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. По состоянию на сегодня стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть.


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Источник: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/optovi%20ziny_2019/optovi%20ziny%202021/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BFi%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BDi_%D1%82%D0%B0_%D1%86i%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1
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