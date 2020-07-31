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Украинцам пересчитают пенсии: известны суммы на три года вперед

В 2021 году в Украине увеличат размер пенсии, которая будет стартовать от 2500 гривен

сегодня, 10:35
Автор:

Елена Волкова
Украинцам пересчитают пенсии: известны суммы на три года вперед

В Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн. Это следует из оценок о росте минимальной зарплаты, опубликованным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

По их оценкам в среднем минималка в 2021-м составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн (рост на 7,2%), в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%). Согласно закону, пенсия для тех, выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% минималки.

В этом году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель. Отметим, согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

В 2021-м, по их оценкам, цены вырастут на 8,1%, в 2022-м – на 6,25%, а в 2023-м – на 6,7%. Здесь стоит отметить, что за уровень инфляции в Украине отвечает именно Национальный банк.

Напомним, эксперты рассказали, почему макроэкономический прогноз Кабмина не станет реальностью.


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